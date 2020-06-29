А. Лукашенко: Я как президент, с ума сходя, все эти 3 месяца переживал за то, что творится с этим COVID-19

Закрытая часть супероткровенного диалога Президента с активом Минской области в Солигорске. Эксклюзив Агентства теленовостей.





Понятная политика. Коронакризис



Главная проблема для внешних сил с нашей страной - слишком прочный национальный и государственный хребет, не гнется, не ломается. Нагляднее всего он проявился в пандемию. Вы только представьте внешний эффект от страны, которая поступила не так, как все, и не захлебнулась ни вирусом, ни экономическим коллапсом после. Ведь шведским и белорусским опытом сегодня, как красным знаменем в 1917, размахивают в парламентах и на улицах стран-соседей. Задают неудобные вопросы политикам. А у них свои выборы, под которые все сделки и бизнес-портфолио расписаны на годы вперед. Вот и бьют без боксерских и даже медицинских перчаток.

Когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что Турчину надо посеять, потому что жрать будет нечего

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Все обострилось. Такие страны, как мы, пытались найти свое место. Это все было на ваших глазах, я постоянно с вами общался, я вам говорил, как мы будем осуществлять это лечение, что будем делать и так далее. И вы мне не поверили. Видя эту атаку во всем мире, в Евросоюзе: гробы, копают, мрут… Действительно, приезжают в этот дом престарелых, а там сотня погибших, за ними никто не смотрел. "Россия тут изолировала всех, а наш абы что говорит про трактор, про сто грамм, про баню и подобное…"



Понимаете, я не мог говорить кое-что всерьез, и когда я говорил, что трактор вылечит, я понимал, что Турчину надо посеять, потому что жрать будет нечего. Поэтому я людей пытался успокоить, что нам же сеять надо, от этого никуда не денешься. А все изолировались, но сеяли! Я же это знаю. Я как Президент, с ума сходя, все эти три месяца переживал за то, что творится с этим ковидом. Я же не идиот, я же тоже понимаю, что одна страна в мире особый путь выбрала борьбы с этим вирусом. Думаю, мало того что вы не поняли, а не дай бог, не справимся, вы точно об меня начнете вытирать ноги. Думаете, легко? Нелегко, но мы победили.

Мы всегда держали в резерве все варианты, вплоть до комендантского часа

Турчин может доложить: даже огромная Минская область сегодня скатилась с этого плато. Да, люди еще болеют, минус 100 человек было за сутки вчера. То есть они больше выписали, чем госпитализировали, на 100. По стране минус 500 несколько дней подряд. Все это время плато наше было очень низким, поэтому мы не перегрузили систему здравоохранения. Как-то она шла, пандемия, сверху вниз -с севера на юг. У нас сейчас, слава богу, нет этих проблем, но последний подъем был у Брестской и Гомельской областей. Сейчас они молодцы, выходят из этого, но вся система, которая была выстроена, была рассчитана на то, что мы боремся очагово. Очаг есть -мы там воюем, второй -там воюем. Но мы всегда держали в резерве все, вплоть до комендантского часа. Мы наблюдали за ситуацией, и было железное мое указание - действовать поэтапно. Есть вспышка -не дай бог, вся страна поднялась, может быть, и до изоляции дошло бы, но Господь нас пожалел. Но расслабляться нельзя, надо себя беречь, надо заниматься спортом, надо питаться нормально.

Уже все сражаются за вакцину, потому что там миллиарды.Если по 5 долларов этот укол будет стоить

Вот все вы хвалите врачей и их благодарите. Правильно, но благодарить надо за то, что, не имея ни лекарств, ничего (болезнь у каждого практически протекает по-разному, у кого-то там грипп или какая-то там болезнь понятная -протокол, и так лечим), к каждому человеку найден был индивидуальный подход. Лекарство этому подходит, а этому -нет. И они научились это делать. Это действительно подвиг этих врачей, который будет виден через годы. Да, мы будем жить с этим вирусом. Да, мы будем болеть. Может быть, мы и вообще не избавимся от него, как от гриппа. Там вакцина появится -не появится. Сейчас уже все сражаются за вакцину, потому что там миллиарды. Представьте, миллиарды человек надо привить. Если по 5 долларов этот укол будет стоить, сколько это денег! Уже все воюют, уже Россия ввязалась в это (Путин рассказывал), японцы чего-то делают, в Западной Европе консорциум какой-то создали, начинают там испытывать, американцы уже испытали вроде бы вакцину…

На всех свинячьих-поросячьих, птичьих и атипичных пневмониях кое-кто наживался

Все борются за триллионы долларов, которые нужно поделить. И встает третий вопрос: а может, кому-то это надо было? Наверняка надо, потому что на всех свинячьих-поросячьих, птичьих и атипичных пневмониях, которые были в последнее время, кое-кто наживался, и очень серьезно. Это мы со счетов не сбрасываем. Но тем не менее еще раз подчеркиваю: успокаиваться не надо. Не было бы счастья, да несчастье помогло: многое от этой пандемии у нас останется. Врачи заметили, во время пандемии желудочно-кишечных заболеваний у детей почти не было. То есть начали мыться, руки мыть, дезинфицироваться и так далее. Это останется с нами навсегда. Маску надо надевать где-то, если ты в ресторане работаешь, ты подходишь к одному, ко второму, к третьему, обслуживаешь. Врачам непременно надо работать в маске. Кому-то надо в перчатках работать всегда. Транспорт нам надо дезинфицировать не один раз в месяц (сейчас мы после каждого рейса моем-чистим), а утром и вечером это нужно будет делать. То есть многие мероприятия, которые важны для жизни человека, с нами останутся навсегда".