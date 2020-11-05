А. Лукашенко: Закрытие для въезда границ Беларуси - временное решение

Как противостоять инфекции, какие меры помогут эффективно сдерживать вирус - сегодня обсудили во Дворце Независимости. Среди участников члены правительства, главы всех регионов, помощники президента по областям и, конечно, медики. Здоровье белорусов президент назвал "главным богатством". А заботу о жизни людей - приоритетом политики. Особое беспокойство вызывает тот факт, что вирус мутирует и бороться с ним становится сложнее. И это главная причина закрытия белорусской границы. Напомним, эта мера действует с 1 ноября. Въезд для иностранцев невозможен как с территории Польши, Литвы, Украины, так и России.



Сегодня белорусская медицина обладает всеми необходимыми ресурсами для борьбы с эпидемией. В достатке лекарств, средств индивидуальной защиты. Больницы и врачи тоже всем обеспечены. Если потребуется, среднему медперсоналу будут помогать студенты медвузов. За свою работу они получат денежное вознаграждение. "Золотые горы" нашим медикам в последнее время обещает Польша. Запад активно заманивает специалистов для работы в очаге коронавирусной инфекции.

