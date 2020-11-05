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А. Лукашенко: Закрытие для въезда границ Беларуси - временное решение
Эпидемическая обстановка в мире продолжает стремительно ухудшаться. Под вторым ударом коронавируса главным образом Европа. Минувшая неделя там принесла самые высокие показатели заболеваемости.
Президент обсудил со специалистами ситуацию с COVID-19
Как противостоять инфекции, какие меры помогут эффективно сдерживать вирус - сегодня обсудили во Дворце Независимости. Среди участников члены правительства, главы всех регионов, помощники президента по областям и, конечно, медики. Здоровье белорусов президент назвал "главным богатством". А заботу о жизни людей - приоритетом политики. Особое беспокойство вызывает тот факт, что вирус мутирует и бороться с ним становится сложнее. И это главная причина закрытия белорусской границы. Напомним, эта мера действует с 1 ноября. Въезд для иностранцев невозможен как с территории Польши, Литвы, Украины, так и России.
Сегодня белорусская медицина обладает всеми необходимыми ресурсами для борьбы с эпидемией. В достатке лекарств, средств индивидуальной защиты. Больницы и врачи тоже всем обеспечены. Если потребуется, среднему медперсоналу будут помогать студенты медвузов. За свою работу они получат денежное вознаграждение. "Золотые горы" нашим медикам в последнее время обещает Польша. Запад активно заманивает специалистов для работы в очаге коронавирусной инфекции.
Региональные штабы для контроля за ситуацией с COVID-19
Для контроля за ситуацией с COVID-19 создадут региональные штабы. Ответственны за их работу и результаты губернаторы и помощники президента. Помогут им лучшие врачи-инфекционисты, представители медицинской науки и другие специалисты. Группу экспертов, которые будут консультировать все регионы, сформирует и возглавит завкафедрой инфекционных болезней медуниверситета Игорь Карпов.
У Беларуси есть все ресурсы для борьбы с эпидемией
Помощь и впредь будут оказывать всем нуждающимся в полном объеме. Система отлажена. Главное - не допустить сбоев. Но и, конечно, сами люди тоже должны думать о своей безопасности: там, где это нужно, надевать маски, соблюдать дистанцию и все другие необходимые меры.
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