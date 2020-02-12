Минимизировать угрозу завоза и распространения коронавируса. А. Лукашенко заслушал доклад министра здравоохранения

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал по телефону доклад Министра здравоохранения Владимира Караника. В разговоре шла речь о взаимодействии с Китаем в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и мерах, которые принимаются в стране, чтобы минимизировать угрозу ее завоза и распространения. Обсудили и результаты оказания гуманитарной помощи Китаю.



Напомним, Министерство здравоохранения принимало участие в формировании груза, который был доставлен двумя авиарейсами в Пекин. К слову, в нашей стране случаи заболевания инфекцией не зарегистрированы. Также Владимир Караник отметил, что с 30 января переведены на режим повышенной готовности все организации здравоохранения, созданы необходимые резервы лекарств и средств индивидуальной защиты. Уделили в разговоре и внимание взаимодействию различных ведомств по предотвращению завоза и распространения вируса. Президент подчеркнул необходимость принятия исчерпывающих мер по организации подобных мероприятий. Меры должны быть эффективными, но не избыточными.



