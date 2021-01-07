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А. Лукашенко зажег рождественскую свечу в храме Воздвижения Креста Господня

Православный мир сегодня отмечает один из самых главных христианских праздников – Рождество Христово.

По доброй традиции этот светлый день с верующими разделил глава государства. Александр Лукашенко зажег свечу в минском храме Воздвижения Креста Господня.

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В светлый праздник Рождества Глава государства говорил о прошедшем 2020 годе, а также пожелал, чтобы наступивший 2021 был лучше. Это, разумеется, в силах белорусов, которые искренне любят свою страну и готовы сделать все необходимое, чтобы год оказался счастливым. Александр Лукашенко призвал белорусов беречь друг друга, своих родных, близких.

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И конечно, подарки в этот светлый рождественский день. Глава государства подарил икону, которая останется в храме. В качестве ответного шага ему преподнесли колокол, изготовленный к освящению, макет храма, а также книгу. Кроме того, Александр Лукашенко пообщался с прихожанами.

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