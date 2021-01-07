А. Лукашенко зажег рождественскую свечу в храме Воздвижения Креста Господня

Православный мир сегодня отмечает один из самых главных христианских праздников – Рождество Христово.



По доброй традиции этот светлый день с верующими разделил глава государства. Александр Лукашенко зажег свечу в минском храме Воздвижения Креста Господня.





Президент в Рождество посетил храм Воздвижения Креста Господня

В светлый праздник Рождества Глава государства говорил о прошедшем 2020 годе, а также пожелал, чтобы наступивший 2021 был лучше. Это, разумеется, в силах белорусов, которые искренне любят свою страну и готовы сделать все необходимое, чтобы год оказался счастливым. Александр Лукашенко призвал белорусов беречь друг друга, своих родных, близких.

Президент о Беларуси и народном единстве: только вместе можем спасти этот клочок земли