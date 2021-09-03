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А. Лукьянов о воспитании молодежи, инициативе и ответственности в программе "Скажинемолчи"
БРСМ был и остается одним из важных ресурсов для комплектования государственных кадров. Таким мнением сегодня поделился первый секретарь ЦК БРСМ Александр Лукьянов - гость программы "Скажинемолчи". Перед союзом стоит задача найти новый подход к подрастающему поколению. Не нужно принуждать вступать в организацию, необходимо просто показать конкретные примеры, чтобы заинтересовать молодую аудиторию. Также, по мнению эксперта, сегодня в молодежной среде должна быть правовая ответственность. Молодым людям необходимо на открытых диалогах объяснять, какие последствия могут быть за действия, которые не согласованы с законодательством. В том числе - за оскорбления в соцсетях.
В условиях нагнетания информационных атак то, что именно БРСМ подвергся такому удару в том году и продолжает подвергаться сейчас, это свидетельствует о том, что в БРСМ и организации есть ресурс, а главное - есть перспектива. Волна хейта началась с марта. В соцсетях было болото просто, потому что все, кому не лень из среды оппозиционеров и тех, кто не поддерживал государственную власть, начали изливать ушаты грязи.И что важно здесь подчеркнуть, эти моменты дискредитировали само оппозиционное движение. Все выпуски "Скажинемолчи" - на YouTube-канале "Беларусь 1"
Говорили и о молодежных институтах, об информационных фейках и гражданско-патриотическом воспитании. Полную версию интервью смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1". Следить за проектом можно и в Telegram-канале "Скажинемолчи".
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