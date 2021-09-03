А. Лукьянов о воспитании молодежи, инициативе и ответственности в программе "Скажинемолчи"

В условиях нагнетания информационных атак то, что именно БРСМ подвергся такому удару в том году и продолжает подвергаться сейчас, это свидетельствует о том, что в БРСМ и организации есть ресурс, а главное - есть перспектива. Волна хейта началась с марта. В соцсетях было болото просто, потому что все, кому не лень из среды оппозиционеров и тех, кто не поддерживал государственную власть, начали изливать ушаты грязи.И что важно здесь подчеркнуть, эти моменты дискредитировали само оппозиционное движение. Все выпуски "Скажинемолчи" - на YouTube-канале "Беларусь 1"

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ