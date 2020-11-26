А. Малькевич: Государственным СМИ надо более активно и агрессивно работать на интернет-платформах

Сегодня общество живет в режиме информационного фастфуда. Новости потребляют на ходу, читая только заголовки. Поэтому очень легко стать жертвой информационного манипулирования. Чтобы избежать этого, нужно учить людей "фильтровать" полученные данные. А государственным и официально зарегистрированным СМИ надо более активно заявлять о себе на всевозможных интернет-ресурсах.



Такое мнение нашему телеканалу высказал российский журналист, телеведущий, первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты России Александр Малькевич.



