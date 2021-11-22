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А. Манойло о ситуации на границе: Польша создает информационный кокон
Не допуская к границам со своей стороны средства массовой информации, Польша пытается показать политически выгодную картинку для имиджа правящего режима.
По мнению российского политолога Андрея Манойло, они создают информационный кокон, понимая, что допустить их туда означает подорвать все усилия.
Польская сторона участвует в провокации, против Беларуси и против России, это деятельность из разряда тайных операций и, конечно, они соблюдают меры конспирации и стараются лишний раз не подпускать СМИ, чтобы они не сняли что-нибудь не то или взяли интервью у кого-то не того, то интервью, которое заранее не было согласовано. Им, видимо, есть что скрывать, поэтому информационный кокон они держат. Беларусь полностью открыта, поэтому все, что происходит, СМИ, независимо от их расовой принадлежности, от их позиции, могут снимать совершенно открыто с белорусской стороны. Информационная открытость - это позиция сильного и это позиция той страны, которая полностью уверена в своей правоте.
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