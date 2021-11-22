А. Манойло о ситуации на границе: Польша создает информационный кокон

Польская сторона участвует в провокации, против Беларуси и против России, это деятельность из разряда тайных операций и, конечно, они соблюдают меры конспирации и стараются лишний раз не подпускать СМИ, чтобы они не сняли что-нибудь не то или взяли интервью у кого-то не того, то интервью, которое заранее не было согласовано. Им, видимо, есть что скрывать, поэтому информационный кокон они держат. Беларусь полностью открыта, поэтому все, что происходит, СМИ, независимо от их расовой принадлежности, от их позиции, могут снимать совершенно открыто с белорусской стороны. Информационная открытость - это позиция сильного и это позиция той страны, которая полностью уверена в своей правоте.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия)