А. Манойло: С Тихановским велась постоянная работа западных спецслужб

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия):Что касается огромного количества YouTube-каналов и всех остальных, то здесь им важно было показать массовость. Как показать, что на самом деле не маленькая кучка маргиналов против, а против какой-то глубинный народ? Надо создать иллюзию того, что недовольство на самом деле зреет и оно где-то внутри. И вот эту иллюзию создает большое количество оппозиционных групп, YouTube-каналов, каналов в Tik Tok и всех остальных. Такие люди, как Тихановский и его супруга, это не просто блогеры с улицы какие-нибудь, это как раз тот контингент, который берется на заметку иностранными спецслужбами, и с этим контингентом выстраивается постоянная планомерная работа. Именно на них в подобных попытках организации госпереворотов иностранные специальные службы делают ставку, поэтому ничего удивительного, что эта агентура всплыла в нужный момент и стала играть ту роль, которую ей указали.