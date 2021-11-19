А. Манойло: Тема миграционного кризиса быстро не сойдет с трибун европейских политиков

Мигранты в этой игре выступают исключительно как повод для того, чтобы превратить этот инцидент в провокацию против России и Беларуси. Действия польских властей не адекватны в той ситуации, которая сложилась на белорусско-польской границе. Это бесчеловечно, использовать в холодную погоду водометы против людей, которые пересекают границу, надеясь найти поддержку со стороны тех же польских властей. По крайней мере, они надеятся, что их накормят и обогреют. В этом отношении любая цивилизованная страна должна была поступить именно так: вы должны были принять, накормить, обогреть и потом уже решать вообще их судьбу. Я думаю, что в ближайшее время следует ждать обострения этой ситуации. Судя по действиям Польши, видно, что за эту провокацию западные спецслужбы взялись серьезно, они ее так просто не оставят. Отчасти может и потому, что другого подходящего повода, чтобы нарисовать образ врага, для Европы в лице Беларуси, России и Турции просто нет.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия)