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А. Манойло: Запад ищет поводы, чтобы продолжать давление и ставить ультиматумы
Запад пытается навесить ярлык на Беларусь о якобы несоблюдении миграционных правил. Это еще одна попытка, созданная некоторыми европейскими чиновниками, дискредитировать нашу страну. Таким мнением поделился доктор политических наук Андрей Манойло. По его словам, все разговоры, что Беларусь чуть ли не организатор миграционного кризиса - лишь повод для ультиматумов и давления.
Это хороший повод, чтобы за Беларусь вообще зацепиться, потому что других поводов нет. Режим раскритиковали на Западе вдоль и поперек - и никаких результатов это не дало. Если ультиматум не сработает, тогда возможно решение этого вопроса силовым путем. Не путем военного вторжения, хотя среди тех угроз Беларуси - это не последняя по списку угроза. А в первую очередь - путем давления на Беларусь извне в форме тех же информопераций, разведок, в форме новой идеологическойобработки населения Республики Беларусь. А затем усиления этих эффектов с помощью санкций, блокады и прочих подобного рода разведывательное-подрывных действий. Все сфокусировались на этой повестке, и попытаться при этом навесить ярлык несоблюдения миграционных правил на Беларусь, но это обычный расчет. Это очевидное решение, если искать какие-то поводы Беларусь зацепить.
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