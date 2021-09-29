А. Манойло: Запад ищет поводы, чтобы продолжать давление и ставить ультиматумы

Это хороший повод, чтобы за Беларусь вообще зацепиться, потому что других поводов нет. Режим раскритиковали на Западе вдоль и поперек - и никаких результатов это не дало. Если ультиматум не сработает, тогда возможно решение этого вопроса силовым путем. Не путем военного вторжения, хотя среди тех угроз Беларуси - это не последняя по списку угроза. А в первую очередь - путем давления на Беларусь извне в форме тех же информопераций, разведок, в форме новой идеологическойобработки населения Республики Беларусь. А затем усиления этих эффектов с помощью санкций, блокады и прочих подобного рода разведывательное-подрывных действий. Все сфокусировались на этой повестке, и попытаться при этом навесить ярлык несоблюдения миграционных правил на Беларусь, но это обычный расчет. Это очевидное решение, если искать какие-то поводы Беларусь зацепить.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ, член научного совета при Совете безопасности России