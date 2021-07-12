А. Маркевич: К "Славянскому базару в Витебске" все готово





Ставка в этом сезоне на фестивальное движение. В июле в Беларуси сразу несколько масштабных событий: в минувшие выходные друзей приглашала Александрия, а уже буквально через считанные дни начнется

. Международный фестиваль с нетерпением ждет гостей и готов распахнуть двери.

А это значит, бренд страны поддерживается не только самими белорусами.