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А. Маркевич: К "Славянскому базару в Витебске" все готово


Ставка в этом сезоне на фестивальное движение. В июле в Беларуси сразу несколько масштабных событий: в минувшие выходные друзей приглашала Александрия, а уже буквально через считанные дни начнется

"Славянский базар"

. Международный фестиваль с нетерпением ждет гостей и готов распахнуть двери.

А это значит, бренд страны поддерживается не только самими белорусами.

Под надежной защитой и наше историко-культурное наследие. Не поставлены на паузу госпрограммы, связанные с реставрацией и работами по поддержанию объектов особой категории и значения. Десятки исторических жемчужин страны готовятся к своему возрождению. И это государственный приоритет.

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