А. Мирончик-Иванова: Негатив только разрушает нашу страну

Многие белорусы разучились радоваться успехам своих соотечественников - таким мнением поделилась именитая легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова в проекте телеканала "Беларусь 1" "Скажинемолчи". Серебряный призер ІІ Европейских игр подчеркивает, что негатив лишь разрушает нашу страну. Мирончик-Иванова призывает к мирному диалогу и недоумевает, как многие белорусы могут давать положительную оценку отмене чемпионата мира по хоккею в Минске. По ее словам, это несправедливое решение лишило наших болельщиков настоящего спортивного праздника.