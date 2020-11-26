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А. Мироненко: Замедлить скорость распространения COVID-19 можно при появлении коллективного иммунитета

Рекорды по числу заражений регистрируются в разных регионах мира. Замедлить скорость распространения болезни можно при появлении коллективного иммунитета, считает профессор Академии медицинских наук Украины Алла Мироненко.

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