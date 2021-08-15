3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
А. Мухин: На санкции Запада Беларусь должна отвечать контрмерами
Ужесточение санкций приводит к обратному эффекту. Все видят, что это не работает. Как показывает опыт, страны, которые вводят санкции, теряют больше, чем те, против которых они эти санкции организовывают. У Беларуси уникальное транзитное положение, и она может ввести контрмеры против тех стран, которые вмешиваются в ее внутренние политические и экономические дела, как в свое время сделала Россия. Таким мнением о санкционном давлении против Беларуси поделился с нашим телеканалом генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Эксперты много раз обращали внимание, что западные санкции работают, не производя особого морального впечатления, на что они и рассчитаны, они производят обратный экономический эффект. Страны начинают диверсифицировать экономику, развивать те отрасли, которые раньше не развивались, потому что нужды в этом не было. И я думаю, что это случай Беларуси в том числе. Я думаю, что она правильно позиционирует финансовые и экспортные потоки. В принципе, есть чем поиграть здесь, в мировой экономике. Когда санкционный режим был введен в отношении России, было не по себе. А потом выяснилось, что те, кто вводит санкционный режим, теряют чуть ли не больше, чем те, против кого они вводят санкционный режим. Можно посмотреть на пример отношений России и ЕС.
"Торгово-экономический оборот упал, но при этом страны ЕС понесли гораздо больший урон от этих санкций, в том числе благодаря тому, что Россия ввела ответные контрмеры. Думаю, что у Беларуси как страны, обладающей уникальным транзитным положением, есть инструменты, надо их просто применить в отношении тех, кто особенно злобствует в этом направлении", - добавил гендиректор.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
"Первый информационный" покажет специальный репортаж о III чемпионате по колке дров среди СМИ
Праздник с полесским колоритом - "Марафон единства" едет в Пинск
Чествование хлеборобов и музыкальные подарки - Полоцк принимает областные "Дожинки"
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
В мире
Все
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов