А. Мухин: На санкции Запада Беларусь должна отвечать контрмерами

Эксперты много раз обращали внимание, что западные санкции работают, не производя особого морального впечатления, на что они и рассчитаны, они производят обратный экономический эффект. Страны начинают диверсифицировать экономику, развивать те отрасли, которые раньше не развивались, потому что нужды в этом не было. И я думаю, что это случай Беларуси в том числе. Я думаю, что она правильно позиционирует финансовые и экспортные потоки. В принципе, есть чем поиграть здесь, в мировой экономике. Когда санкционный режим был введен в отношении России, было не по себе. А потом выяснилось, что те, кто вводит санкционный режим, теряют чуть ли не больше, чем те, против кого они вводят санкционный режим. Можно посмотреть на пример отношений России и ЕС.

Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации (Россия)