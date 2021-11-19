А. Мухин: Польше выгодно создавать взрывоопасную обстановку на границе с Беларусью

Надо сказать, что значительную роль в нагнетании обстановки и повышении градуса конфликта сыграла Польша, которая буквально милитаризовала его. Подогнала к точке происходящих событий громадное количество техники, в том числе тяжелой, нагнала много солдат, которые своим видом напоминают, что права человека в польском исполнении имеют весьма специфический подтекст. То, что произошло сейчас, было неизбежно. И я полагаю, что польские власти сами загнали себя в угол, но для этого были определенные причины. Польским властям было необходимо, создавая эту взрывоопасную обстановку, провести несколько мероприятий, которые были согласованы с действиями США в Черном море, которые создали там военную группировку и провели незапланированные учения.Все эти события укладываются в одну линию и, к сожалению, не только информационную. Линии, которая может привести к серии или одному крупному локальному конфликту.

Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации (Россия)