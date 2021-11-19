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А. Мухин: Польше выгодно создавать взрывоопасную обстановку на границе с Беларусью
Миграционный кризис - это явление, которое свойственно европейским странам на протяжении последних 7 лет. Западные страны подвергли бомбардировке Ливию, Сирию, Ирак, они своими руками создали условия, чтобы масса людей стала перемещаться, в том числе в Европу. Бомбежки этих стран Запад сопровождал описанием: как хорошо и уютно живется в Европе. Естественно, беженцы это восприняли, как приглашение.
Теперь Польша сгоняет войска и тяжелую технику к границе с Беларусью и бьет по ним водометами. Польше выгодно создавать взрывоопасную обстановку. Таким мнением о ситуации на белорусско-польской границе поделился стелеканалом "Беларусь 1" гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
Надо сказать, что значительную роль в нагнетании обстановки и повышении градуса конфликта сыграла Польша, которая буквально милитаризовала его. Подогнала к точке происходящих событий громадное количество техники, в том числе тяжелой, нагнала много солдат, которые своим видом напоминают, что права человека в польском исполнении имеют весьма специфический подтекст. То, что произошло сейчас, было неизбежно. И я полагаю, что польские власти сами загнали себя в угол, но для этого были определенные причины. Польским властям было необходимо, создавая эту взрывоопасную обстановку, провести несколько мероприятий, которые были согласованы с действиями США в Черном море, которые создали там военную группировку и провели незапланированные учения.Все эти события укладываются в одну линию и, к сожалению, не только информационную. Линии, которая может привести к серии или одному крупному локальному конфликту.
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