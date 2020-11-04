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А. Мухин: США болеют всеми теми болезнями, которыми пытались заразить другие страны
Выборы в США нельзя считать образцовыми, даже в соответствии с демократическими нормами. Они архаичные и запутанные, наблюдателей не пускают, и сложно определить, отражают ли они настроения большинства избирателей. Поэтому США теряет моральное право критиковать и высказываться о выборах, которые проходят в странах постсоветского пространства, в частности, в Беларуси или России. Это заявил нашему телеканалу генеральный директор центра политической информации Алексей Мухин.
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