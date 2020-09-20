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А. Мухин: Укрепление Союзного государства - это экономические и политические выгоды для Беларуси и России

Общая история и общая память. Беларусь и Россия - страны с традиционным укладом и обладают высокой устойчивостью к цветным революциям. Такое мнение нашему телеканалу высказал гендиректор Центра политической информации. Алексей Мухин также отметил, что укрепление Союзного государства приведет к дополнительным экономическим и политическим преференциям для двух стран.

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