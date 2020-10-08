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А. Мухин: В Кыргызстане - бунт. В Беларуси удается сохранять стабильность

Революции в Кыргызстане проходят раз в три-пять лет. Связано это прежде всего с активностью американского посольства. В стране разветвленная сеть некоммерческих организиций и структур, связанных с Госдепом. Поэтому разжечь пожар революции там можно запросто.

В Беларуси подобного сценария не получилось. Такое мнение нашему телеканалу высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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