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А. Мясников о белорусской медицине

Стратегия Беларуси по борьбе с COVID является уникальной и успешной. Таким мнением с нашим телеканалом поделился известный российский врач Александр Мясников. По словам эксперта, белорусская медицина, опираясь на многолетний опыт,показала готовность к чрезвычайным ситуациям.

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