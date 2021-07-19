Украинским властям впору заняться внутренними проблемами, а не ссориться с ближайшими соседями, польстившись на заокеанские пряники. Такого мнения придерживаются политологи и социологи. Согласно недавно опубликованному отчету ЮНИСЕФ,около 9 миллионов 800 тысячграждан испытывают нехватку еды, а больше миллиона украинцев вынужденно пропускают приемы пищи. Это на 200 тысяч человек больше, чем во время предыдущих исследований фонда. Многие выживают лишь за счет огорода. Вместо развития промышленности и технологий бросают силы на возделывание приусадебных участков. Власти превращают Украину вбольшое село, аземли украинские планируют продавать иностранцам.