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А. Потемкин: Украина уже давно перестала быть суверенной и независимой демократической страной
Украинским властям впору заняться внутренними проблемами, а не ссориться с ближайшими соседями, польстившись на заокеанские пряники. Такого мнения придерживаются политологи и социологи. Согласно недавно опубликованному отчету ЮНИСЕФ,около 9 миллионов 800 тысячграждан испытывают нехватку еды, а больше миллиона украинцев вынужденно пропускают приемы пищи. Это на 200 тысяч человек больше, чем во время предыдущих исследований фонда. Многие выживают лишь за счет огорода. Вместо развития промышленности и технологий бросают силы на возделывание приусадебных участков. Власти превращают Украину вбольшое село, аземли украинские планируют продавать иностранцам.
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