А. Рагозин: Белорусский Минздрав готов к пандемии коронавируса

Белорусский Минздрав готов к пандемии коронавируса на очень высоком уровне благодаря сохранению и небольшой модернизации советской системы здравоохранения. Такое мнение Агентству теленовостей высказал российский вирусолог Андрей Рагозин.







По словам ученого, во многом этому способствует централизованное управление отечественным Минздравом всех медотраслей, чего сегодня нет во многих странах Европы. Кроме того, еще один важный аспект - белорусской медицине удалось сохранить количество стационарных коек на 10 тысяч жителей на уровне СССР.