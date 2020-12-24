А. Рар: Западные соседи Беларуси не заинтересованы в посредничестве

Когда произошла война на Востоке Украины, Польшу никто в посредники не звал. Она хотела быть посредником, но ее не позвали. Германия и Франция посчитали, что они с Украиной и Россией должны создать "нормандский формат" вчетвером и не слишком расширять его.

