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А. Рар: Западные соседи Беларуси не заинтересованы в посредничестве

Когда произошла война на Востоке Украины, Польшу никто в посредники не звал. Она хотела быть посредником, но ее не позвали. Германия и Франция посчитали, что они с Украиной и Россией должны создать "нормандский формат" вчетвером и не слишком расширять его.

Украина сегодня не посредник. Украина, к сожалению, по своей воле стала фронтовым государством против так называемой агрессивной России. И в этой геополитической новой игре, новом конфликте участвуют именно три прибалтийских республики: Румыния, Польша и Украина".

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