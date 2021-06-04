А. Савиных: Мы с большим сожалением восприняли заявление Верховной рады Украины

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Мы с большим сожалением восприняли заявление Верховной рады Украины. Печально видеть, как важнейший высший законодательный орган братской, близкой для нас страны постепенно превращается в легковесный политический институт, который стремится действовать в интересах внешних иностранных центров влияния. На этом фоне мы можем выразить благодарность тем украинским депутатам, которые голосовали против данного заявления или даже воздержались при голосовании. Учитывая характер политической атмосферы в Киеве, это уже можно рассматривать как проявление гражданской позиции.