А. Савиных о работе осенней сессии ПА ОБСЕ: Наши депутаты излагают позицию четко и понятно

Отношения Беларуси с ОБСЕ и Евросоюзом, миграционный кризис, рост военной напряженности на европейском континенте и другие актуальные темы обсуждают депутаты Палаты представителей Беларуси в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она стартовала в формате видеоконференцсвязи. Особое внимание белорусская делегация уделит информации о работе над совершенствованием нашей Конституции.