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А. Савиных о работе осенней сессии ПА ОБСЕ: Наши депутаты излагают позицию четко и понятно

Отношения Беларуси с ОБСЕ и Евросоюзом, миграционный кризис, рост военной напряженности на европейском континенте и другие актуальные темы обсуждают депутаты Палаты представителей Беларуси в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она стартовала в формате видеоконференцсвязи. Особое внимание белорусская делегация уделит информации о работе над совершенствованием нашей Конституции.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

По мнению Андрея Савиных, в Европе многие демонстрируют тенденциозное и политически мотивированное поведение в отношении Беларуси. Но есть и евродепутаты, которые знают и объективно воспринимают ситуацию. Задача - через них достучаться до простых граждан Евросоюза.

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