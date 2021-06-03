А. Савиных: Показания Протасевича могут нанести серьезный ущерб репутации отдельных лиц на Западе

Огромное количество людей очень сильно напряглось из-за того, что Протасевич дает показания в СК Беларуси. Почему? Потому что он близко стоял к организации планов по перехвату власти в Республике Беларусь. Он знает, как эта операция финансировалась, каким образом. Он знает, как политики определенных стран, как минимум Польши и Литвы, были вовлечены во все эти планы. Он может рассказать много такого, от чего некоторые окажутся в весьма и весьма неприятной ситуации. И вот эти люди сейчас будут делать все возможное, чтобы хоть как-то заболтать ситуацию, но ни в коем случае не дать взорваться этой информационной бомбе, которая может нанести серьезный удар по их репутации.