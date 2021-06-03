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А. Савиных: Показания Протасевича могут нанести серьезный ущерб репутации отдельных лиц на Западе
Экспертное сообщество - политологи и экономисты - продолжает обсуждать итоги сочинских переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Главы государств договорились о поставках российских углеводородов в Беларусь в запланированных объемах. Не должно быть проблем и с доступом к природному газу, сейчас определяются с ценами. Мы получили второй транш российского кредита в размере500 млн долларов. Как и договаривались, будем работать в едином экономическом пространстве, но не в ущерб суверенитету.
Обсуждали в Сочи и темы последних дней: противостояние санкциям, а также инцидент с самолетом Ryanair и его пассажирами Протасевичем и Сапегой, которые активно дают показания. "Показания Протасевича могут нанести серьезный ущерб репутации отдельных лиц на Западе", - такое мнение в студии "Панорамы" высказал депутат Палаты представителей Андрей Савиных.-
Огромное количество людей очень сильно напряглось из-за того, что Протасевич дает показания в СК Беларуси. Почему? Потому что он близко стоял к организации планов по перехвату власти в Республике Беларусь. Он знает, как эта операция финансировалась, каким образом. Он знает, как политики определенных стран, как минимум Польши и Литвы, были вовлечены во все эти планы. Он может рассказать много такого, от чего некоторые окажутся в весьма и весьма неприятной ситуации. И вот эти люди сейчас будут делать все возможное, чтобы хоть как-то заболтать ситуацию, но ни в коем случае не дать взорваться этой информационной бомбе, которая может нанести серьезный удар по их репутации.
Эксперты сходятся во мнении: Беларусь сможет дать достойный отпор санкционной риторике Запада. Мы диверсифицируем торговлю и усилим присутствие на российском рынке. Лидеры Беларуси и России абсолютно одинаково оценивают ситуацию. Страны полны решимости вместе противостоять нападкам извне.
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