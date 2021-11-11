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А. Савиных: Запад никогда не был заинтересован в улучшении условий в странах периферии
Запад никогда не был заинтересован в улучшении социальных и экономических условий в странах периферии. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты Представителей Национального собрания БеларусиАндрей Савиных в эфире программы "Понятная политика. Плюс".
Почему обвинения в использовании мигрантов как оружия не выдерживают никакой критики? Для этого, отмечает парламентарий, достаточно просто посмотреть на цифры. "Ежегодно в ЕС проникает от одного до двух миллионов нелегальных мигрантов. Представляете, какие объемы?! Десятки и даже сотни тысяч людей попадают через Марокко, Италию, Грецию. Кстати, мы не знаем, какое количество людей попадает через Украину. Цифра в несколько тысяч человек на этом фоне - это ничтожно мало. Это вызывает у нас оторопь, ужас, потому что мы впервые столкнулись с реальными стандартами европейской "демократии", или западно-европейской государственности. Но, по большому счету, основной поток проходит не через Беларусь", - констатировал он.
Запад никогда не был заинтересован в улучшении социальных и экономических условий в странах периферии. Оттуда всегда хотели брать ресурсы, дешевую рабочую силу в определенных количествах и деньги. Больше ничего.
По мнению парламентария, проблема заключалась в другом: если в этих странах укреплялись светские национальные правительства, то осуществлять откачку денег становилось все сложнее. В результате против этих правительств использовались цветные революции, а иногда и военные интервенции.
Посмотрите на целый ряд радикальных исламских движений. Они, по сути, все финансируются ЦРУ. Задача была, скорее, создать хаос, сложные условия. Там, где не удается сломить сильного лидера, организовывают интервенцию. Для чего? Для того чтобы ослабить государственное управление и спокойно выкачивать ресурсы.
Возникновение ИГИЛ и теракты по всей Европе, по мнению Андрея Савиных, это следствие: "Запад тоже не монолит. Основными бенефициарами этой системы являются военно-промышленные круги, финансово-промышленные круги Запада. А бремя миграции, бремя ИГИЛ, кто несет? Простые люди. Простые граждане того же Европейского союза. Здесь мы тоже видим раскол в позициях уже внутри этого коллективного Запада".
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