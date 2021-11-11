А. Савиных: Запад никогда не был заинтересован в улучшении условий в странах периферии

Почему обвинения в использовании мигрантов как оружия не выдерживают никакой критики? Для этого, отмечает парламентарий, достаточно просто посмотреть на цифры. "Ежегодно в ЕС проникает от одного до двух миллионов нелегальных мигрантов. Представляете, какие объемы?! Десятки и даже сотни тысяч людей попадают через Марокко, Италию, Грецию. Кстати, мы не знаем, какое количество людей попадает через Украину. Цифра в несколько тысяч человек на этом фоне - это ничтожно мало. Это вызывает у нас оторопь, ужас, потому что мы впервые столкнулись с реальными стандартами европейской "демократии", или западно-европейской государственности. Но, по большому счету, основной поток проходит не через Беларусь", - констатировал он.