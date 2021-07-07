А. Савиных: Запад присвоил себе право учить другие государства

Попытки западных стран навязать определенные модели поведения другим государствам вызвали серьезные сдвиги в международных отношениях, подрывая ценности суверенитета и независимости. Демократические лозунги широко используются как инструмент политического и экономического давления. Истинную цель такой политики на Белорусском радио обсудили с председателем Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андреем Савиных.

Изменение всей парадигмы международных отношений

- Дипломатические средства в решении международных вопросов больше не работают, если мы видим, сколько вводится санкций против стран?

- Вопрос касается изменения всей парадигмы международных отношений. Мы должны вспомнить, что с где-то с XVII века западноевропейские и восточноевропейские страны стремились установить такой мировой порядок, чтобы предотвратить военные конфликты настолько, насколько это возможно.

Новый мировой порядок был основан на принципах уважения суверенитета государств и невмешательства в дела суверенных государств.

Такой порядок формировался в течение 200 лет. Фактически это создало базу для международных договоров, заключенных в тот период (особенно во второй половине XX века). Последним большим договором был Хельсинский заключительный акт, подписанный в 1975, который определил границы после Второй мировой войны и также декларировал ряд принципов, включая развитие демократии. Сегодня эти подходы являются основой всех международных отношений.

Группа стран коллективного Запада присвоила себе право учить другие государства

В последние 20-30 лет группа стран коллективного Запада присвоила себе право учить другие государства и требовать следовать западной модели развития. Но в основе этой модели - экономическое развитие, которое является по сути иерархическим и неоколониальным. Запад также заявил о своем праве вмешиваться в деятельность суверенных государств, указывая им, как организовывать их жизнь. В основном они преподносят это как усилия, чтобы улучшить ситуацию в мире. Хотя мы видим, что в реальности такое улучшение не происходит. В действительности мы видим, как из-за существующей финансовой системы экономические ресурсы вымываются из периферии, из развивающихся стран и присваиваются финансовыми центрами, функцию которых и выполняет это небольшое количество стран Запада. Но сегодня эта система находится в сильном кризисе. Из-за этого эти страны стараются изменить мировой порядок. Они хотят, чтобы система строилась на других принципах, но при этом оставалась иерархической.











ТНК не заинтересованы в существовании национальных государств

Как это происходит? Современный способ производства, современная экономическая деятельность привели к созданию огромных финансовых транснациональных корпораций (ТНК). Сейчас ТНК работают в каждой стране мира. Фактически они не заинтересованы в существовании национальных государств. Они видят национальные государства как своего рода препятствия, как барьеры на пути получения большей прибыли из разных частей мира. Поэтому они хотят, чтобы мировой порядок базировался на определенных правилах, которые были бы выгодными для деятельности этих ТНК, а роль национальных государств была бы сведена к минимуму. Поэтому мы видим значительное усилие, направленное на изменение принципов международных отношений.

- Поэтому такое сильное давление на Беларусь со стороны коллективного Запада?

- Да, но здесь есть и другой аспект. Сегодня мы видим, что глобализация сдает свои позиции, отступает. Глобализация действовала не во благо большинства людей, а была более ориентирована на интересы очень узкой социальной и экономической группы, которая, кстати, контролирует международные транснациональные корпорации. Как ответ на это противоречие мир возвращается к процессу регионализации. Мы видим создание макрорегионов, когда группы государств объединяется для создания общего рынка, общей технологической базы, общего военного блока. Беларусь находится между двумя мировыми центрами силы. И поэтому мы всегда поле для сражений этих двух гигантских сил.

Парадокс западной системы демократии

- МИД недавно опубликовал доклад о нарушении прав человека в странах Запада.

- Демократия немного неестественна для западной системы. Это парадокс. Нам сказали, что демократия была рождена где-то на Западе, а именно в Великобритании 500 лет назад с созданием парламента или подписанием «Магна Карта». В какой-то степени это правда. Но это была демократия элит. Это была демократия для богатых людей, обладающих властью, а не простых людей. Настоящие демократические институты развивались в течение по крайней мере 400 - 500 лет, это была борьба простых людей против правящих классов. В этом отношении мы видим достаточно большую системную проблему западной модели демократии.

Частная собственность священна

Приведу два примера. Нет ни одной демократической страны, которая нарушала бы право частной собственности. Частная собственность священна. Почему? Потому что она защищает ценности и деньги богатых семей, которые существовали сотни лет. Фактически эта система поддерживает экономическое и финансовое неравенство. Но экономическая система, основанная на частной собственности, не демократична, а иерархична.

Здесь мы видим величайшее противоречие западной модели.

Способ финансирования политических партий

Второй пример - это способ финансирования политических партий. Все заметили, что финансирование политических партий, особенно в США, осуществляется таким образом, что их буквально заставляют защищать интересы богатых. Почему? Из-за финансирования, которое поступает от богатых. Например, если кто-то хочет стать президентом США, ему нужен фонд в один миллиард долларов. От кого эти суммы приходят? Это очень хороший вопрос. Многие исследователи на Западе говорят, что это глобальная тенденция, что партии защищают интересы богатого сословия, пренебрегая интересами простых людей.

Если вы это осознаете, то следующий логический вывод - Запад использует западную модель демократии как оружие против развивающихся стран или стран с иным социально-культурным развитием.

Внедрение такой западной модели с внутренними проблемами в развивающихся странах ведет к дезорганизации общества и социальным конфликтам, а не развитию устойчивых демократических традиций. Коллективный Запад это понял и использует это как орудие контроля.

Демократические институты важны для развития страны

- Но зачем нам внедрять чужую систему? Чтобы удовлетворить их амбиции?



- Нет, мы не должны. В принципе мы должны понимать, что демократические институты важны для развития страны. Это необходимость для нас. Но мы должны их развивать в соответствии с нашими национальными традициями, и мы должны внедрять их таким образом, чтобы они стимулировали развитие и укрепляли благополучие людей, защищали их экономические и социальные права. Нельзя просто импортировать модели из других стран мира и надеяться, что это будет работать в нашей стране. Это невозможно. Много примеров, которые доказали, что в реальности это не работает. Мы не можем взять западную модель. Особенно, если мы знаем, что они используют ее как оружие, чтобы социально дезориентировать нашу страну, чтобы получить контроль, ввести внешнее управление и диктовать нам что делать. Это очевидно для специалистов, но, возможно, незаметно для простых людей, что за такими планами обычно стоит идея получить контроль над экономическими и финансовыми ресурсами страны.











Цель санкций - замедлить развитие конкурентов

- Мир входит в исторический период, когда идет формирование макрорегионов. Каждый центр силы или каждая группа стран, ЕС, США, Китай, они все стремятся ускорить свое экономическое развитие. Они стараются создать наиболее благоприятные условия для внутреннего экономического развития. Но коллективный Запад также использует и контрстратегии. Он старается замедлить развитие конкурентов. И это является основной причиной для санкций.

Когда мы говорим о природе политических конфликтов в будущем, мы все воспринимаем Вторую мировую войну как пример. Мы думаем, что и третья мировая война будет в виде большого поля для сражений с тысячами и тысячами километров фронтов, боев с танками и артиллерией. Это не так.

Война переходит в экономическую и информационную сферы

На самом деле одна большая горячая война заменена большим количеством локальных конфликтов. И мы видим их везде. Украина, Грузия, Афганистан, Иран, Ирак. Количество конфликтов увеличится в будущем. Кроме этого, война переходит в экономическую и информационную сферы. Если мы говорим об экономическом развитии, то санкции - распространенный инструмент, который является средством экономической войны. И можно видеть, что экономические санкции используются все чаще и повсеместно. Не только против Беларуси или России. Вы видите большой конфликт между США и Китаем. Есть скрытая проблема между США и ЕС. Они стараются это спрятать и не показывать миру. Но вы видите, что соглашение о свободной торговле между ними не подписано. И я не уверен, что это когда-нибудь будет подписано в будущем. Это проявление экономической войны, а санкции - это часть ее.

Жизнь становится сложнее и труднее даже для признанных центров экономической силы. Их власть снижается. В середине XX века они составляли 50 % мировой экономики, сейчас менее 30 %. Мы ясно видим, как их экономика разрушается: они полностью в долгах, их финансовая система не работает должным образом. В течение десятков лет они могли экспортировать инфляцию из центра в развивающийся мир. Сейчас мы видим, что инфляция увеличивается даже в центре, в США и ЕС. В такой ситуации самое время принимать кардинальные меры. Поэтому они используют санкции, потому что не осталось других средств.







Создавать собственную самодостаточную экономику и сохранять общество единым

- Важный вопрос: как сохранить наш суверенитет в таких обстоятельствах? Какие меры страна может принять в ответ на эти действия?

- Очень хороший вопрос. В первую очередь мы должны создавать собственную самодостаточную экономику. Мы должны жить тем, что производим и создаем сами. Мы движемся в этом направлении. 30 лет назад мы были частью большого экономического комплекса и не были самодостаточными совсем. За 30 лет мы смогли обеспечить энергетическую и продовольственную безопасность и создать другие отрасли, которые сделали экономику Беларуси более устойчивой. Если посмотреть на последние годы, период пандемии COVID-19, в Германии ВВП упал на 4 %, во Франции - 7,5 %, в Италии - 11 %, в Беларуси - менее 1 %. Сейчас мы видим рост цен на продовольствие. Сельское хозяйство - одна из главных отраслей экономики Республики Беларусь. У нас есть очень хорошие возможности для сохранения нашей страны, используя отраслевую структуру нашей экономики. Во-вторых, мы должны сохранять наше общество единым. Мы не можем позволить себе неверно понимать, что происходит вокруг нас. Мы должны четко видеть, какие процессы управляют миром и соответственно реагировать. Эти подходы и являются решением.

- Эти санкции окажут серьезное влияние на нашу экономику?

- Я уже упомянул, что страны Запада, которые используют санкции, - это менее 30 % мирового ВВП. Это не все человечество. Существует много рынков, которые мы можем использовать и на которые мы можем опереться. Конечно, будут негативные последствия, иначе они бы не использовали санкции. Насколько эффективно мы сможем преодолеть эти сложности - это важный вопрос. Но я уверен, мы справимся со всеми негативными последствиями. Есть одно системное правило: если есть внешнее давление на большую систему (национальную экономику или социальную систему), и если это давление не ломает систему, то оно в результате ее усиливает. Мы, очевидно, не сломаемся, а значит, выйдем победителями. Здесь я вполне оптимистичен.

- Друзья познаются в беде. Что эта ситуация означает в отношениях с нашими главными партнерами?