А. Шарий высказался о двойных стандартах и искусственном нагнетании ситуации на границе

То, как спокойно Европа решала вопрос с мигрантами в 2015 году, кажется, уже стали забывать. Официальный представитель России при ООН во время заседания Совета Безопасности напомнил, сколько тогда прибыло беженцев (в основном из Сирии) - 1 миллион 300 тысяч человек.



"Когда то же самое происходило на границе других стран Евросоюза, или беженцы шли из других стран в Евросоюз, вы говорили совсем по-другому, (цитирует российского представителя ТАСС), а теперь грозите санкциями. Кому? За что? За то, что не хотите принять беженцев, которые стремятся в Евросоюз?".



О двойных стандартах и искусственном нагнетании ситуации, когда беженцы идут со стороны Беларуси, высказался украинский блогерАнатолий Шарий.