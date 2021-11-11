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А. Шпаковский: Беларусь беспокоит ситуация, сложившаяся на границе

При этом у европейских политиков хватает наглости обвинять Беларусь. Здесь уже давно твердят лишь об одном: главное - не допустить кровопролития. Наша страна заинтересована в разрешении миграционного кризиса и еще с весны предлагала сесть за стол переговоров. Но слышат ли там?

Что касается каких-либо переговоров, надо сказать откровенно, Беларусь беспокоит ситуация, сложившаяся на границе. Во-первых, это происходит в нашем приграничье. Во-вторых, потоки людей массово используют нашу территорию для транзита в Европейский союз. Действия польской стороны можно воспринимать как угодно, но только не как попытку решить миграционный кризис. Надо задать вопрос, с какой целью сосредоточена 15-тысячная военная группировка с преданной артиллерией, танками и авиацией. Это что, с беженцами они собрались бороться, у которых в руках максимум деревянные палки? Пока мы не видим никаких действий, свидетельствующих о намерениях действительно вести диалог по проблеме беженцев.
Александр Шпаковский, политолог

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