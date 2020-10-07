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А. Шпаковский: На характер массовых протестов существенно влияет состав участников таких акций

Эксперты обращают внимание, что на характер массовых протестов существенно влияет состав участников таких акций. Среди них много, мягко говоря, "люмпенизированного" элемента и даже просто уголовников.

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