Национальная безопасность и национальное развитие идут фактически рука об руку. Для суверенных государств одно неотделимо от другого. В противном случае страна, попав под чужое влияние, становится кормовой базой для других геоигроков, инструментом в руках чужих политиков.

Беларусь находится в регионе, который сегодня стал перекрестком интересов нескольких держав, а значит и риски, связанные с сохранением самостоятельности в геополитике и территориальной целостности, возросли многократно. Обновить концепцию национальной безопасности - это естественное эволюционное требование времени.

Обо всем этом (причинах и следствиях происходящего) Агентство теленовостей поговорило с политологом Александром Шпаковским.

А. Шпаковский: У Беларуси главный союзник - народ

Вызовы и угрозы, с которыми сталкивается Беларусь на современном этапе, это не какой-то направленный процесс против нашей страны. Это глобальный процесс, в том числе совершенно очевидно, что мир перешел в стадию формирования некого иного порядка, нежели существовавшего до этого момента. Они диктуют необходимость изменения основополагающих стратегических документов в области национальной безопасности. Тем более что уже более 10 лет прошло. Необходимо максимально откровенно очертить ту палитру рисков, с которыми будут сталкиваться белорусское государство и общество. Не зря говорят, есть крылатая фраза, в России два союзника: армия и флот. У Беларуси союзник один, на самом деле, – белорусский народ. И с народом надо говорить откровенно, потому что народ является тем ресурсом, из которого образуется государство, и народ обязан это государство защищать. Если мы желаем убедить граждан, что необходимо где-то какие-то трудности пережить, где-то встать на защиту своего Отечества, они должны знать, с чем им придется столкнуться. Еще древние говорили, предупрежден, значит вооружен.

А. Шпаковский: Ситуация на границе сложная и опасная

"Ситуация для нашей страны сложная и опасная. Мы видим, как создаются наступательные группировки, оснащенные вооружением наступательного типа. Бюджеты, особенно Польши, военные бюджеты, в разы превосходят наши возможности. Приобретается дальнобойная артиллерия, авиация, реактивная система залпового огня, танки, создаются кулаки направлений главного удара с точки зрения военного искусства, военной науки. Это также опасно, допустим, как тяжелая инфекция с точки зрения медицины, - продолжил Александр Шпаковский. - Мы понимаем, что это дальше будет развиваться, велика угроза втягивания Беларуси в пространство войны. Кроме того, хочу обратить внимание особо на территории сопредельных государств, из числа наших граждан с экстремистскими направлениями создаются вооруженные формирования, которые входят в структуру, допустим, национальной гвардии Украины. И если в военном плане мы прекрасно понимаем, что эти вооруженные формирования в силу своей малочисленности, низкого уровня обученности не представляют угрозу, то угрозу представляет то, что такого рода процесс поддерживается правительственными кругами и специальными службами соседних стран. Более того, спикеры этих экстремистских структур открыто заявляют о готовности напасть на Республику Беларусь, развязать гражданскую войну с целью изменения конституционного строя".

А. Шпаковский: От каждого чиновника требуется повышенный уровень ответственности

"Уже с 2020 года без объявления войны в отношении нашей страны осуществляется коллективами Запада, в первую очередь соседними странами, к сожалению, вовлеченными в эту недружественную политику, акты информационной и экономической агрессии. Суть состоит в том, что, исходя из событий в Украине, которые сегодня приобрели новое звучание, в связи с объявленной сегодня Путиным частичной мобилизацией, мы понимаем, что конфликт выходит на новую фазу. Вместо деэскалации наступает эскалация обстановки, и Беларусь в этой ситуации является прифронтовым государством. В этой ситуации от каждого чиновника требуется повышенный уровень ответственности. Мы переводим отношения в нашей стране на мобилизационные рельсы", - рассказал политолог.

А. Шпаковский: Информационная безопасность - это и разъяснительная работа с населением, и повышение качества контента