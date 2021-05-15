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А. Швед: Деструктивные силы используют нацизм для радикализации ситуации в Беларуси
Жить в мире и согласии, не допускать насилия и уважать историческую память - желание любой нации. И белорусы, которые в разное время то и дело отстаивали эти, казалось бы, базовые права любого народа, сплотились за правду и подлинные ценности уже давно. Но нас вновь испытывают на прочность. И главное чем? Нацизмом.
Всем известная технология, которую применяют в том числе и для цветных революций. Об этом шла речь в ходе интервью Агентству теленовостей Генерального прокурора Андрея Шведа. Эксклюзивно для нашего канала он прокомментировал подписанные накануне законы о недопущении реабилитации нацизма и противодействии экстремизму. Документы расширяют содержание термина "нацистская символика и атрибутика". Речь идет и об основных направлениях профилактики распространения запрещенной идеологии.
Интервью Генпрокурора Беларуси А. Шведа смотрите в "Главном эфире"
Насколько реалистичны цифры человеческих жертв нашей страны в ходе Великой Отечественной? Кому будут направлены запросы о намерении наказать еще живых военных преступников? Полную версию интервью с Генпрокурором Беларуси Андреем Шведом смотрите в это воскресенье в "Главном эфире".
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