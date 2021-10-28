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А. Швед и И. Краснов подписали ряд двусторонних документов
Взаимодействие Генпрокуратуры Беларуси с российскими коллегами идет по самой широкой повестке: это защита конституционного строя, интересов бизнеса, противодействие киберпреступлениям и незаконному обороту наркотиков, экологическая безопасность и профилактика домашнего насилия. На встрече руководителей двух ведомств в Минске Андрей Швед и Игорь Краснов подписали ряд двусторонних документов - в их числе план совместных мероприятий на будущий год и создание рабочей группы по возвращению внешней просроченной дебиторской задолженности белорусским предприятиям. В этом направлении уже достигнуты определенные успехи, но много работы еще впереди. Как сегодня подчеркнули на встрече, Россия является основным партнером в вопросах международно-правового сотрудничества. В текущем году направлено свыше 4 тысяч просьб об оказании правовой помощи по уголовным делам. В их числе 154 ходатайства о выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора.
Тема расследования уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны стоит отдельно: Андрей Швед отметил, что впереди огромный объем работ с российскими архивными материалами, где хранятся свидетельства преступлений фашистских захватчиков. Также намечен ряд других мероприятий, в том числе обмен методиками расследования таких преступлений. Уже собраны сведения более чем о четырехстах живых эсэсовцах, которые сейчас проживают на территории 17 государств. "Они здесь совершали преступления против мирных граждан и должны понести наказание", - подчеркнул генеральный прокурор Беларуси.
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