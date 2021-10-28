А. Швед и И. Краснов подписали ряд двусторонних документов

Взаимодействие Генпрокуратуры Беларуси с российскими коллегами идет по самой широкой повестке: это защита конституционного строя, интересов бизнеса, противодействие киберпреступлениям и незаконному обороту наркотиков, экологическая безопасность и профилактика домашнего насилия. На встрече руководителей двух ведомств в Минске Андрей Швед и Игорь Краснов подписали ряд двусторонних документов - в их числе план совместных мероприятий на будущий год и создание рабочей группы по возвращению внешней просроченной дебиторской задолженности белорусским предприятиям. В этом направлении уже достигнуты определенные успехи, но много работы еще впереди. Как сегодня подчеркнули на встрече, Россия является основным партнером в вопросах международно-правового сотрудничества. В текущем году направлено свыше 4 тысяч просьб об оказании правовой помощи по уголовным делам. В их числе 154 ходатайства о выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора.