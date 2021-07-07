А. Швед: Идет тотальная попытка возродить эту коричневую чуму в виде цветной революции

Организаторы, а мы хорошо знаем, что это западные спецслужбы, в основу положили то, что они имеют право вмешиваться в нашу личную жизнь. Откуда это исходит? Из тех же стран непосредственно, с территории которых 80 лет назад пришли фашисты для того, чтобы нас тотально уничтожить. Опять же из этих стран идет тотальная попытка возродить эту коричневую чуму в виде цветной революции. И, по сути, уничтожить наше государство. Экстремизм, терроризм, нацизм - это все одного поля ягоды. Это составляющие элементы того, чтобы путем насилия добиться своих интересов, но не интересов простых граждан. Если брать статистику, в 14 раз увеличились преступления неонацистов сейчас. О чем это говорит? Что они почувствовали, что якобы пришло их время, но их время не пришло

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси