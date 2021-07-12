А. Швед: Идет гибридная война, цель одна - уничтожить наше государство

Беларусь и России объединяют героические страницы Великой Отечественной войны. И память эта священна. К сожалению, все чаще слышны призывы переписать историю, подать ее под другим ракурсом. Причем доходит до абсурда. Красную Армию в некоторых европейских странах показывают не как освободителя, а как захватчика. Мода на искажение военной истории- это элемент гибридной войны, один из методов цветных революций.



Главная цель - в глазах общества исказить, очернить и переврать правду о Великой Победе, чтобы оправдать свои экстремистские действия. Таким мнением в интервью программе "Главный эфир" поделился генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.