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А. Швед о гибели сотрудника КГБ: Такие случаи подталкивают правоохранительные органы к большей консолидации

Правоохранители действовали строго в рамках закона, адекватно складывающейся обстановке. Об этом рассказал сегодня журналистам генпрокурор Беларуси, комментируя происшествие, в котором погиб сотрудник КГБ. Генеральная прокуратура провела проверку обстоятельств инцидента (видео).

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