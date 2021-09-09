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А. Швед: Обмен опытом по линии Межгоссовета по противодействию коррупции имеет положительный эффект

Обмен опытом по линии Межгоссовета по противодействию коррупции имеет положительный эффект. Это накануне отметил генпрокурор Беларуси во время встречи исполкома СНГ. Мероприятие состоялось в формате видеоконференции. На связи были представители специализированных органов в сфере борьбы с коррупцией стран - участниц СНГ - это Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Молдова и Беларусь.

Практически каждый год идет обмен информацией, те новеллы законодательства, которые не только в Беларуси, но почти во всех странах-членах совета используются, - результат нашего взаимодействия и активного обмена опытом, знаниями и проблемными вопросами.
Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси

Руководство Межгоссовета по противодействию коррупции переходит к Казахстану

За время конференцсвязи участники обсудили результаты борьбы с коррупцией в странах СНГ, обговорили проблемные вопросы.

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