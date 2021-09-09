А. Швед: Обмен опытом по линии Межгоссовета по противодействию коррупции имеет положительный эффект

Практически каждый год идет обмен информацией, те новеллы законодательства, которые не только в Беларуси, но почти во всех странах-членах совета используются, - результат нашего взаимодействия и активного обмена опытом, знаниями и проблемными вопросами.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси