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А. Швед: Показали оскал те, кто в прошлом году организовали попытку уничтожения Беларуси
Свою четкую позицию по отношению к происходящей ситуации на белорусско-польской границе высказала прокуратура нашей страны. Генеральный прокурор Андрей Швед отметил - всему будет дана правовая оценка. За противозаконные действия виновные понесут ответственность.
Показали оскал те, кто в прошлом году организовали попытку уничтожения Беларуси. В очередной раз. Мне кажется, уже самые наивные люди видят, понимают и знают, с кем мы имеем дело. Что касается оценки, здесь она должна быть правовая. Виновные с польской стороны, которые совершают явно противозаконные действия, должны понести ответственность. Процессуальные решения необходимые уже приняты. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка. После производства экспертных исследований и процессуальных действий более подробная информация в ближайшее время общественности будет передана. Это будет бесспорная объективная информация о тех методах травли, уничтожения, которые совершают польские силовики со своей территории в отношении людей, находящихся на нашей территории. .
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