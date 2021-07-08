А. Швед: У нацизма и геноцида нет срока давности

В свое время было обозначено о том, что мы примем все усилия к розыску нацистских преступников. Сегодня таких лиц установлено более 400 в десятках стран мира. Отсюда и география правовых документов. Сегодня они либо ушли, либо готовятся в десятки стран мира, потому что нацистские преступники, нацизм и геноцид не имеют срока давности. Лица должны понести заслуженную ответственность. Поэтому мы готовим все необходимые материалы для направления в компетентные управления юстиции вот этих стран для того, чтобы они провели процессуальные действия с нацистскими преступниками и их пособниками, еще живыми, и решили вопрос об их ответственности.

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси