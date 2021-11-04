А. Сикорский: Для полетов туристов в страны дальней дуги Беларусь в первую очередь рассматривает партнерские проекты

Для полетов туристовв страны дальней дуги Беларусь в первую очередь рассматривает партнерские проекты. Об этом рассказал журналистам глава департамента по авиации Минтранса. Как отметил Артем Сикорский, сейчас в Беларуси нет дальнемагистральных самолетов, чтобы обеспечить отдых туристов в таких странах, как Тайланд, Вьетнам или Куба. Но сегодня белорусская сторона рассматривает привлечение иностранных перевозчиков для организации таких маршрутов. Дальнейшая перспектива самостоятельных полетов по этим направлениям также не исключается.



