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А. Сикорский: Для полетов туристов в страны дальней дуги Беларусь в первую очередь рассматривает партнерские проекты
Для полетов туристовв страны дальней дуги Беларусь в первую очередь рассматривает партнерские проекты. Об этом рассказал журналистам глава департамента по авиации Минтранса. Как отметил Артем Сикорский, сейчас в Беларуси нет дальнемагистральных самолетов, чтобы обеспечить отдых туристов в таких странах, как Тайланд, Вьетнам или Куба. Но сегодня белорусская сторона рассматривает привлечение иностранных перевозчиков для организации таких маршрутов. Дальнейшая перспектива самостоятельных полетов по этим направлениям также не исключается.
Развитие региональных аэропортов
Среди прочих партнерских проектов у белорусских авиаторов в приоритете развитие региональных аэропортов. Планируется, что в перспективе воздушные гавани областных центров станут также принимать рейсы как из ближнего, так и дальнего зарубежья.
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