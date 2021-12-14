А. Сикорский: Как без экспертизы журналисты могли определить голос якобы сотрудника КГБ в диспетчерской?

То, что против нашей страны развязана настоящая гибридная война, уже не скрывает и сам коллективный Запад. Еврочиновники и их заокеанские кураторы не могут забыть их неудачу в 2020 и продолжают попытки давления на нашу страну. Хотя уже всем очевидно: за громкими словами о демократии стоит банальная личная выгода и обогащение. Так, например, воздушная блокада Беларуси - это не просто политическое решение, для некоторых это способ ослабить конкурента.

Воздушная блокада Беларуси - это нечестная борьба с конкурентом

А недавний фейк американского издания The New York Times о якобы сотруднике КГБ, который в диспетчерской координировал приземление самолета Ryanair, появился в момент, когда белорусская сторона запросила от наших польских партнеров и комиссии ИКАО данные объективного контроля: переговоры вильнюсского диспетчера с пилотом и внутрикабинные переговоры членов экипажа. К слову, конкретных доказательств, что диспетчер-перебежчик реально существует, американское издание пока не предъявило.

The New York Times не предоставило доказательств, что диспетчер-перебежчик существует в реальности.

А. Сикорский: У нас есть все протоколы, кто и что говорит в диспетчерской

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский также отметил, что Минск предоставил ИКАО все данные и все записи переговоров, в отличие от наших европейских партнеров. Поэтому специалисты не могут даже сравнить записи Минска и Вильнюса. Также неясно, каким конкретно образом без экспертизы журналисты The New York Times вычислили на записях якобы сотрудника КГБ.