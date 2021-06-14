А. Сикорский: Результаты расследования по инциденту с Ryanair, кроме Беларуси, никому не нужны

Не дожидаясь даже предварительных итогов расследования ИКАО, вся Европа, которая ратует за верховенство права, впала в беззаконие, в полное попрание норм международного воздушного права, создав в мировой авиации нестабильность и непредсказуемость - главных врагов безопасности. И самое страшное, что до сих пор многие не понимают, что они натворили. Поэтому мы сейчас и наблюдаем, что результаты расследования, кроме Беларуси, никому не нужны. Пообщаться с прессой, подчеркнем, добровольно решил и недавно задержанный Роман Протасевич. Звучали откровенные ответы на самые резонансные темы.

Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси