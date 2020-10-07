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А. Собянин: События в Беларуси и Кыргызстане - попытка дестабилизировать обстановку России

Ситуация на Евразийском континенте на руку Соединенным Штатам накануне собственных президентских выборов. Запад расшатывает обстановку в других странах, и то, что сегодня происходит, - это прямая попытка в будущем дестабилизировать обстановку и в России.

Таким мнением поделился руководитель Азиатского военно-культурного центра Фонда содействия евразийской интеграции Александр Собянин.

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