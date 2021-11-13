А. Сосновский: Действия Польши напоминают приготовление к военной операции

Действия Варшавы по отношению к беженцам на белорусско-польской границе нарушают все международные правовые нормы и нормы гуманизма. Такое мнение нашему телеканалу высказал главный редактор интернет-издания World Economy, политолог Александр Сосновский.

Также эксперт подчеркнул, что мобилизация и стягивание военных сил к нашей границе больше напоминает не операцию по спасению, а подготовку к военной операции.