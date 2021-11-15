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А. Сосновский: Польше выгодно устраивать шум, чтобы отвлечь внимание от проблем в своей стране

Польше выгодно устраивать и подначивать политический шум в ситуации с мигрантами. Варшаве надо привлечь внимание ЕС к себе и параллельно отвлечь внимание своих граждан от проблем внутри страны. Таким мнением стелеканалом "Беларусь 1" поделился политолог Александр Сосновский. Эксперт также подчеркнул, что действия режима Польши нарушают международные правовые нормы.

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