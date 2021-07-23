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А. Сосновский: Протестное движение без методологии и финансов само по себе ничего не представляет
Сильное государство всегда примет все возможные меры для защиты собственного государства и народа. Шаги, которые были предприняты нашим Президентом и силовыми органами, показывают свои результаты, что мы можем достаточно спокойно и уверенно планировать дальнейшую жизнь в стране и выстраивать дальнейшие шаги, связанные с международным положением в Беларуси.
Свое мнение по ситуации, развивающейся сегодня вокруг нашей страны, высказал журналист, главный редактор журнала "Новая экономика" Александр Сосновский(видео).
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