А. Сосновский: Сразу несколько сторон заинтересованы в дестабилизации обстановки в Беларуси

Внимание всего мира сегодня приковано к событиям в Беларуси. И если кто-то просто наблюдает, некоторые силы напрямую вмешиваются в происходящее. Так кому же выгодна дестабилизация обстановки в одной из самых мирных и спокойных стран Европы? Мнение политолога из Германии.