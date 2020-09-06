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А. Сосновский: Сразу несколько сторон заинтересованы в дестабилизации обстановки в Беларуси

Внимание всего мира сегодня приковано к событиям в Беларуси. И если кто-то просто наблюдает, некоторые силы напрямую вмешиваются в происходящее. Так кому же выгодна дестабилизация обстановки в одной из самых мирных и спокойных стран Европы? Мнение политолога из Германии.

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