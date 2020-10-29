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А. Сосновский: Запад хочет сделать из Беларуси буферную зону

Радикально настроенных, экстремистских телеграм-каналов, которые следуют призывам, выявляют все больше. Манипуляции с сознанием людей только лишний раз подверждают внешнее вмешательство во внутренние дела Беларуси. Журналист Александр Сосновский о целях западных заказчиков.

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