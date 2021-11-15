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А. Стариков: Действия Варшавы носят политизированный характер

Миграционный конфликт на белорусско-польской границе полностью дискредитировал Европу как место, где активно борются и защищают права и свободы всех граждан, без исключения.

Такое мнение нашему телеканалу высказал политолог, руководитель информационного агентства BaltnewsАндрей Стариков. По мнению эксперта, действия Варшавы не имеют ничего общего с идеями гуманизма и равенства, а все больше носят политизированный и военизированный характер.

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