А. Стариков: Действия Варшавы носят политизированный характер

Миграционный конфликт на белорусско-польской границе полностью дискредитировал Европу как место, где активно борются и защищают права и свободы всех граждан, без исключения.

Такое мнение нашему телеканалу высказал политолог, руководитель информационного агентства BaltnewsАндрей Стариков. По мнению эксперта, действия Варшавы не имеют ничего общего с идеями гуманизма и равенства, а все больше носят политизированный и военизированный характер.