А. Стариков: Литовцы устали от череды неудач своего правительства

При этом литовцы уже демонстрируют усталость от череды неудач правительства: то и дело в стране вспыхивают протесты. Ведь вместо поиска решений внутриполитических проблем в Вильнюсе заняты белорусской политикой и разрешением отношений между нашими странами. К чему ведет такая деструктивная тактика, рассуждал шеф-редактор портала Baltnews Андрей Стариков.