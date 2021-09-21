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А. Стариков: Литовцы устали от череды неудач своего правительства

При этом литовцы уже демонстрируют усталость от череды неудач правительства: то и дело в стране вспыхивают протесты. Ведь вместо поиска решений внутриполитических проблем в Вильнюсе заняты белорусской политикой и разрешением отношений между нашими странами. К чему ведет такая деструктивная тактика, рассуждал шеф-редактор портала Baltnews Андрей Стариков.

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